Досрочные выборы в Госдуму РФ могут перенести на 2021 год из-за президентской кампании в США
В Кремле опасаются победы на выборах Джо Байдена, после чего «американские власти начнут активизировать внесистемную оппозицию в России и заниматься нашими выборами»
Кремль рассматривает вопрос о переносе даты досрочных выборов в Государственную думу с декабря 2020 года по март 2021 года. Отметим, что ранее власти планировали провести выборы в нижнюю палату парламента досрочно - в конце текущего года (по закону они должны состояться в декабре 2021 года).
Депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил в своем Telegram-канале, такая возможность сейчас обсуждается в кулуарах нижней палаты парламента. Решение о переносе выборов может быть связано с проведением трехдневного голосования.
«Логика простая. Избирательные участки располагаются в школах, в большинстве участковых избирательных комиссий - учителя. Соответственно, голосование не должно мешать учебному процессу и наоборот. Потому все больше шепчутся, что выборы могут быть проведены во время школьных каникул», - сообщил Дмитрий Ионин.
По другим данным, перенос выборов в Госдуму связан с президентскими выборами в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Источник Znak.com сообщает, что в Кремле опасаются победы кандидата Джо Байдена после чего «американские власти начнут активизировать внесистемную оппозицию в России и заниматься нашими выборами».
Один из депутатов Госдумы РФ также подтвердил Znak.com, что в декабре досрочные выборы не состоятся «из-за проигрыша Трампа и желания США заняться Россией».