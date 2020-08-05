В Москве на Смольной улице рабочие снимают асфальт, который положили неделю назад
В Москве на Смольной улице в районах Головинский и Левобережный рабочие начали снимать асфальт, который был уложен неделю назад. Telegram-канал «Москва сейчас» опубликовал видеоролик, в котором оранжевый рабочий трактор дробит асфальтовое покрытие
В Москве на Смольной улице в районах Головинский и Левобережный рабочие начали снимать асфальт, который был уложен неделю назад. Telegram-канал «Москва сейчас» опубликовал видеоролик, в котором оранжевый рабочий трактор дробит асфальтовое покрытие.
По данным телеграмм-канала, новый асфальт в этом районе закончили укладывать около недели назад, а сейчас, по неизвестным причинам, дорожное покрытие стали снимать. В мэрии Москвы ситуацию со снятием совершенно нового асфальта пока никак не прокомментировали.
Напомним, что этим летом в Москве по уже сложившейся традиции вновь проводятся работы по благоустройству, в рамках которой рабочие меняют асфальт и тротуарную плитку.