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05 августа 2020, 11:49

Силовики провели обыск по месту жительства бывшего президента компании «Интеко»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского. Речь идет об уголовном деле по факту сокрытия имущества от налогов

Силовики провели обыск по месту жительства бывшего президента компании «Интеко»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского.

Сам г-н Солощанский сообщил источнику РБК, что к нему в дверь ломятся не менее 15 человек с оружием, после чего перестал выходить на связь.

«Интерфакс» сообщает, что обыск в квартире бывшего президента «Интеко» в Гранатном переулке проводится в рамках расследования уголовного дела. По данным ТАСС, речь идет об уголовном деле по факту сокрытия имущества от налогов.

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