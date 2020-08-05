05 августа 2020, 11:49
Силовики провели обыск по месту жительства бывшего президента компании «Интеко»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского. Речь идет об уголовном деле по факту сокрытия имущества от налогов
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского.
Сам г-н Солощанский сообщил источнику РБК, что к нему в дверь ломятся не менее 15 человек с оружием, после чего перестал выходить на связь.
«Интерфакс» сообщает, что обыск в квартире бывшего президента «Интеко» в Гранатном переулке проводится в рамках расследования уголовного дела. По данным ТАСС, речь идет об уголовном деле по факту сокрытия имущества от налогов.