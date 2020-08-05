Центризбирком потратит миллион рублей на выявление ложной информации о комиссии
Центризбирком России заключил госконтракт стоимостью 1,2 млн рублей на выявление «негативно окрашенной и заведомо ложной информации» о деятельности комиссии
Центризбирком России заключил госконтракт стоимостью 1,2 млн рублей на выявление «негативно окрашенной и заведомо ложной информации» о деятельности комиссии. Также подрядчик должен «противодействовать» распространению негативной информации о деятельности ЦИК.
По данным «Открытых медиа», госконтракт на оказание услуг «по аналитическому мониторингу социальных медиа и сети Интернет и информационному взаимодействию» заключен с компанией «Интегрум Медиа». Подрядчик должен в течение часа уведомлять ЦИК о «негативных или фейковых публикациях, требующих внимания и оперативного реагирования» и сразу же предлагать способ реагирования или «информационного противодействия».
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что против комиссии ведется информационная война и пообещала «не давать спуску всем, кто врет». Таким образом она прокомментировала многочисленные сообщения и фотографии голосования на пеньках, лавочках и в багажниках автомобилей по поправкам к Конституции РФ.