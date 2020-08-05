05 августа 2020, 11:35
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 5 204 человека
В России за прошедшие сутки выявили 5 204 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период наблюдения составило 866 627 человек. Из них на сегодняшний день полностью излечились 669 026 человек
В России за прошедшие сутки выявили 5 204 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период наблюдения составило 866 627 человек. Из них на сегодняшний день полностью излечились 669 026 человек.
В оперативном штабе по контролю за распространением инфекции также сообщили, что за сутки в разных городах страны скончались 139 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 14 490 человек.
В Москве за сутки выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 162, в Санкт-Петербурге – 156, в Нижегородской области – 101, в Свердловской области – 181, в Ханты-Мансийском АО – 169, в Иркутской области – 135, в Красноярском крае – 127, в ростовской области – 129.