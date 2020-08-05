Мосгорсуд оставил в силе арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы адвокатов основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд оставил в силе решение о помещении правозащитника в СИЗО
Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы адвокатов основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд оставил в силе решение о помещении правозащитника в СИЗО.
Ранее отпустить Воронцова из-под стражи Мосгорсуд просили телеведущая Ксения Собчак, депутат Госдумы Валерий Рашкин, заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов Москвы.
Владимир Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве денег у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. По версии следствия, полицейский платить отказался, а Воронцов якобы разместил компрометирующие фотографии сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией.
Сам «омбудсмен полиции» уверен, что уголовное дело против него стало местью со стороны властей за его правозащитную деятельность.