05 августа 2020, 10:49
Михаил Мишустин поручил возобновить железнодорожное сообщение с Калининградом
Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении железнодорожного сообщения с Калининградом, а также разрешил иностранным гражданам въезжать в Россию без визы для краткосрочных командировок
Глава правительства Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении железнодорожного сообщения с Калининградом, а также разрешил иностранным гражданам въезжать в Россию без визы для краткосрочных командировок.
В указе премьер-министра уточняется, что возможность упрощенного въезда касается обладателей дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.
Железнодорожное сообщение с Калининградом было приостановлено в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля «РЖД» вернуло в расписание поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, но билеты на них могли купить только пассажиры с пропиской в Калининградской области. Теперь же в Калининград могут поехать все россияне.