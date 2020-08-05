Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 100 человек
В Бейруте число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 100 человек. В ливанском отделении Красного Креста сообщили Reuters, что число жертв может еще вырасти, так как не все тела были извлечены из-под завалов
В Бейруте число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 100 человек. В ливанском отделении Красного Креста сообщили Reuters, что число жертв может еще вырасти, так как не все тела были извлечены из-под завалов.
Также сообщается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили более 4 тысяч человек. Больницы Бейрута переполнены, раненых принимают в том числе и в моргах.
Напомни, мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Взрыв был такой силы, что затронул практически весь город. Разрушения зафиксированы во множестве кварталов.
Взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ на складе, в котором несколько лет хранились 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывоопасное вещество хранилось без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан.
Предположительно, груз аммиачной селитры был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Это судно перевозило селитру из грузинского Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. При этом власти бейрутского порта запретили кораблю возвращаться в море. По данным СМИ, бизнесмен Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж судна, из-за чего морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте.