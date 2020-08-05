Производитель вин «Абрау-Дюрсо» приобрел долю в крупнейшем винограднике Кубани
Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» приобрел долю в одном из крупнейших виноградников Краснодарского края. Это ООО «Винодельня «Юбилейная» в Темрюкском районе
Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» приобрел долю в одном из крупнейших виноградников Краснодарского края. Это ООО «Винодельня «Юбилейная» в Темрюкском районе.
В начале августа 2020 года ПАО «Абрау-Дюрсо» получило долю в уставном капитале винодельни в размере 0,1%. Владельцем остальных 99,9% остается ООО «Агрофирма «Юбилейная», сообщает РБК.
«Абрау-Дюрсо» является одним из лидеров по производству игристых и тихих вин в России. Долю в крупнейшем винограднике Кубани компания приобрела в поисках альтернативы импортному сырью, которое теперь нельзя использовать для изготовления российского вина в соответствии с новым законом «О виноградарстве и виноделии».
По новым правилам называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда. При этом в «Абрау-Дюрсо» ранее 60% продукции изготавливается из иностранного виноматериала.