05 августа 2020, 07:43
В тюменской больнице более 50 человек заразились коронавирусом
В региональном оперштабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что коронавирус был выявлен у 25 пациентов больницы и 26 медицинских работников. Что послужило источником распространения инфекции, пока не сообщается
В Тюмени в областной клинической больнице №2 выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией.
В региональном оперштабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили «Интерфаксу», что коронавирус был выявлен у 25 пациентов больницы и 26 медицинских работников. Что послужило источником распространения инфекции, пока не сообщается.
По данным на 4 августа, в Тюменской области за весь период наблюдения было выявлено 6 189 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 82 новых случая заражения. С начала пандемии в регионе скончались 25 человек.