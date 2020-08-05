Сервис бронирования отелей Booking.com из-за коронавируса сократит 4 тысячи сотрудников
Крупнейший в мире сервис бронирования отелей Booking.com в связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом сократит 25% своих сотрудников. Соответствующее уведомление компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США
Крупнейший в мире сервис бронирования отелей Booking.com в связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом сократит 25% своих сотрудников. Соответствующее уведомление компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Booking Holding планирует сократить около 4 тысяч сотрудников Booking.com. Сейчас в сервисе бронирования работают около 17 500 человек по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Сотрудники рассказали, что глава Booking Holding Гленн Фогель ранее назвал пандемию коронавируса «крупнейшим социальным и экономическим кризисом нашего времени», который нанес удар по всей индустрии гостиничного и туристического бизнеса.
Отметим, что сократить часть сотрудников из-за пандемии также планируют сайт рекомендаций для путешественников Tripadvisor и сервис аренды жилья Airbnb.