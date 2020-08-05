В результате мощного взрыва в Бейруте погибло по меньше мере 78 человек
В столице Ливана Бейруте в районе порта вечером 4 августа прогремел настолько мощный взрыв, что он затронул практически весь города. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5
В столице Ливана Бейруте в районе порта вечером 4 августа прогремел настолько мощный взрыв, что он затронул практически весь города. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5.
Согласно последним данным, в результате взрыва погибли по меньше мере 78 человек, более 4 тысяч получили ранения. Городу был нанесен колоссальный ущерб. Власти сообщают о разрушениях как минимум половины города.
Среди пострадавших оказались сотрудники посольств нескольких иностранных государств, включая Россию. Также ранения получили 48 миротворцев ООН, 27 членов их семей и трое их гостей.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга, который возник еще в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад, однако никаких мер принято не было.
«Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания», - заявил г-н Дияб.