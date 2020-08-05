Россию предостерегли от спешки с массовой вакцинацией от коронавируса
Массовую вакцинацию в России начнут проводить до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов
Шведские ученые выразили обеспокоенность по поводу планов российских властей провести массовую вакцинацию граждан от коронавируса уже этой осенью. Ранее в Минздраве РФ заявили, что в августе вакцина от COVID-19 будет добрена, после чего начнется вакцинация людей из группы риска.
Европейские ученые в беседе с изданием Svenska Dagbladet заявили, что российские власти слишком торопятся с созданием вакцины, а ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Издание отмечает, что массовую вакцинацию в России начнут проводить до завершения третьей стадии клинических испытаний, на которой обычно и выявляются основные побочные эффекты новых препаратов. Пока российские специалисты протестировали вакцину всего на 80 пациентах, а это очень мало для исследования.
«Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, - так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о действии вакцины и ее побочных эффектах», - заявил один из ученых.
Шведские специалисты напомнили, что побочные эффекты от препаратов могут носить отложенный характер и проявляться не сразу. Например, в случае с вакциной от свиного гриппа представители молодежи и дети через несколько лет после прививки заболели нарколепсией.