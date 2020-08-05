ФАС сочла нарушением прав потребителей продажу авиабилетов в закрытые для россиян страны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки ущемления прав потребителей в практике авиакомпаний продавать билеты в страны, с которыми Россия пока еще не возобновила авиационное сообщение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки ущемления прав потребителей в практике авиакомпаний продавать билеты в страны, с которыми Россия пока еще не возобновила авиационное сообщение. Ранее на пассажиры просили Росавиацию разобраться с «Аэрофлотом», который вводит людей в заблуждение, продает билеты за границу, а затем отменяет рейсы.
В ФАС заявили, что продажа российскими перевозчиками билетов на рейсы в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено, ущемляет интересы потребителей и подрывает доверие граждан к действиям авиакомпаний, сообщает РБК.
Кроме того, при отмене рейса из-за карантинных ограничений пассажирам предлагают ваучеры на будущий полет вместо денег за билет.
Пассажиры уже обратились в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, полеты в которые пока еще находятся под запретом.