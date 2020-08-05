Минюст потребовал наказать адвокатов Ивана Сафронова за отказ от подписки о неразглашении
Управление Министерства юстиции России по Москве попросило столичную Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене
Управление Министерства юстиции России по Москве попросило столичную Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Поводом для наказания стал отказ адвокатов от подписки о неразглашении материалов следствия.
Минюст просит наказать адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. «Когда они отказались, следователь составил акт по каждому из защитников с участием понятых, и сейчас этот факт используется как повод для дисциплинарного преследования адвокатов», - сообщил «Интерфаксу» юрист «Команды 29» Иван Павлов.
Напомним, что бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов обвиняется в государственной измене. По версии следствия, он передавал спецслужбам Чехии секретные сведения о российских военных разработках. При этом следователи не раскрыли суть обвинений против журналиста даже его адвокатам. Защитники Сафронова в свою очередь отказались дать подписки о неразглашении данных следствия, чтобы иметь возможность привлекать внимание к делу журналиста.