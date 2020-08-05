05 августа 2020, 02:13
Мэрия Улан-Удэ потратит 200 млн рублей на автобусы с цитатами Владимира Путина
Согласно тендерной заявке, на бортах городских автобусов должны быть размещены высказывания, принадлежащие Владимиру Путину. Это цитаты: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития»
Мэрия Улан-Удэ объявила тендер на поставку автобусов с цитатами президента Владимира Путина. Стоимость госконтракта составляет 200 млн рублей.
Портал «Тайга.инфо» сообщает, что один такой автобус обойдется властям в 4,7 млн рублей. Предполагается, что деньги на закупку автобусов выделят из федерального и регионального бюджетов.
Согласно тендерной заявке, на бортах городских автобусов должны быть размещены высказывания, принадлежащие Владимиру Путину. Это цитаты: «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития». При этом журналисты не смогли найти упомянутое высказывание президента о народном бюджете.