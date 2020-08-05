Архангельский избирком забраковал подписи оппозиционного кандидата в губернаторы
Избирательная комиссия Архангельской области забраковала подписи, собранные кандидатом в губернаторы Олегом Мандрыкиным для прохождения муниципального фильтра
Избирательная комиссия Архангельской области забраковала подписи, собранные кандидатом в губернаторы Олегом Мандрыкиным для прохождения муниципального фильтра. Отметим, что этого кандидата поддержали активисты, выступающие против строительства мусорного полигона в Шиесе, но официально он баллотировался от партии «Яблоко».
Для прохождения муниципального фильтра бизнесмен из Северодвинска Олег Мандрыкин собрал 214 подписей муниципальных и районных депутатов. В избирком Архангельской области он подал 198 подписей, что на 9 подписей больше, чем требуется, сообщает портал 29.ru.
Избирком нашел у оппозиционного кандидата подписи 23 депутатов, которые ранее поддержали и другого претендента на пост губернатора. В итоге избирком засчитал спорные подписи в пользу соперника Мандрыкина.