Партия ЛДПР намерена выдвинуть врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в губернаторы этого региона
Такой план в партии подготовили на случай, если экс-губернатор Сергей Фургал (ЛДПР) будет признан виновным в организации убийств и приговорен к лишению свободы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил решение партии выдвинуть врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева на губернаторские выборы. Такой план в партии подготовили на случай, если экс-губернатор Сергей Фургал (ЛДПР) будет признан виновным в организации убийств и приговорен к лишению свободы.
«Да, будем выдвигать Дегтярева в следующем году, если Фургал будет приговорен к лишению свободы», - заявил Владимир Жириновский, слова которого приводит РИА Новости.
Лидер ЛДПР также заявил, что партия «продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора», а в случае признания его вины – добиваться помилования Сергея Фургала.
«Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», - отметил Жириновский.