Пилоты-стажеры «Победы» вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска до конца года
Пилоты-стажеры, работающие в авиакомпании-лоукостере «Победа», по требованию руководства были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска до конца текущего года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в компании
Пилоты-стажеры, работающие в авиакомпании-лоукостере «Победа», по требованию руководства были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска до конца текущего года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в компании.
Уволиться пилоты из «Победы» не могут, так как летчики, проработавшие в авиакомпании меньше 5 лет, должны выплатить работодателю около 1,5 млн рублей отступных. Именно такие средства перевозчик потратил на переучивание летчиков.
По оценкам самих летчиков «Победы», с которыми пообщались журналисты, в продолжительных неоплачиваемых отпусках оказалось около 100 вторых и младших пилотов авиакомпании. Это примерно третья часть от летного состава «Победы».
Один из стажеров рассказал, что из-за пандемии коронавируса и сокращения рейсов он так и не успел сесть за штурвал самолета, а руководство авиакомпании попросило его «пойти навстречу работодателю» и взять неоплачиваемый отпуск до июля. Позже стажерам уже предложили уйти в отпуск до 11 января 2021 года. Несогласным «Победа» предлагала уволиться, но с выплатой отступных за переобучение.
Представитель «Победы» отметил, что перевозчик, «как и многие другие авиакомпании», просто предложил сотрудникам взять очередные отпуска в период вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса.