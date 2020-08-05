Минфин предложил увеличить расходы бюджета на деятельность президента и его администрации
Министерство финансов России предлагает в 2021 году увеличить расходы государственного бюджета на деятельность президента страны и его администрации
Министерство финансов России предлагает в 2021 году увеличить расходы государственного бюджета на деятельность президента страны и его администрации.
Так, расходы на деятельность Владимира Путина и в целом Кремля в 2021 году могут увеличиться до 14,28 млрд рублей (на 88,8 млн рублей). При этом в 2022 году Минфин, напротив, предлагает сократить расходы на президента и его администрацию на 191 млн рублей (до 14,4 млрд), а в 2023 году снова увеличить на 219 млн рублей.
Расходы бюджета на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России (сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих. В 2021 году планируется рост расходов по данной статье на 1,13 млрд рублей - до 25,9 млрд.
Одновременно с этим финансирование деятельности главы правительства, его заместителей и аппарата в 2021 году предлагается сократить на 191 млн рублей (до 7,28 млрд рублей).