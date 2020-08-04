Следователи по делу Ивана Голунова не нашли заказчиков преступления против журналиста
Следователи по делу Ивана Голунова не смогли установить заказчика, который дал указание московским полицейским подкинуть журналисту наркотики и сфабриковать против него уголовное дело
Следователи по делу Ивана Голунова не смогли установить заказчика, который дал указание московским полицейским подкинуть журналисту наркотики и сфабриковать против него уголовное дело.
В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Мотивом инкриминируемого преступления полицейских следствие считает продвижение по службе и корыстные побуждения, сообщает «Интерфакс».
Адвокат одного из экс-полицейских Игоря Ляховца Алексей Коврижкин в свою очередь заявил, что следствие «и не пыталось установить никакого заказчика». «Следствие это было и не нужно, потому что Владимир Владимирович Путин им такого указания не давал», - сказал Коврижкин в беседе с Znak.com.
Напомним, что только один из пяти обвиняемых (полицейский Денис Коновалов) признался в инкриминируемых ему деяниях и дал показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. Коновалов рассказал, что именно Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Игорь Ляховец отказался признать вину и отверг обвинения подчиненного.