Оператор «Северного потока-2» в два раза увеличил расходы на лоббистов в США
«Газпром» в два раза увеличил расходы на улучшение имиджа экспортного газопровода «Северный поток-2» в США. Улучшать имидж российского проекта будут нанятые лоббисты
«Газпром» в два раза увеличил расходы на улучшение имиджа экспортного газопровода «Северный поток-2» в США. Улучшать имидж российского проекта будут нанятые лоббисты.
Reuters сообщает, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, единственным собственником которой является «Газпром», в первой половине текущего года уже потратила на услуги профессиональных лоббистов в США 1,69 млн долларов. Это в два раза больше, чем траты на услуги лоббистов в течение всего прошлого года.
Какая компания занимается лоббированием «Северного потока-2» в США, не сообщается. Американское законодательство позволяет профессиональным лоббистам не регистрироваться в Минюсте и не сообщать о себе дополнительных сведений при условии, что деятельность иностранных компаний, интересы которых они представляют, не направлена на благо иностранных государств.
Одновременно в США ведут деятельность лоббисты, представляющие интересы противников строительства «Северного потока-2», а именно, украинского «Нафтогаза».
Напомним, что американские власти выступают против строительства российского газопровода, поскольку он якобы угрожает энергетической безопасности европейских стран. В 2019 году Минфин США ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».