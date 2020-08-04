Вдова миллиардера Дмитрия Босова сообщила о попытке рейдерского захвата «Сибантрацита»
Катерина Босова сообщила о попытке рейдерского захвата компании «Сибантрацит» со стороны бывшего партнера ее мужа Александра Исаева и группы инвесторов
Вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина сообщила о попытке рейдерского захвата компании «Сибантрацит» со стороны бывшего партнера ее мужа Александра Исаева и группы инвесторов.
Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов написала письмо председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой, в котором сообщила о рейдерской атаке. Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» на соблюдение экологических норм, сообщает РБК.
«Я далека от мысли, что вы являетесь орудием в руках тех людей, которые на протяжении почти трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки в отношении компании и дискредитируют меня лично», - говорится в письме вдовы Дмитрия Босова.
Официальный представитель Катерины Босов сообщил, что «кампанию по захвату» одного из активов наследников бизнесмена — дальневосточного угольного порта Вера в Приморье — ведут «группа инвесторов» компании «УК Эльга Уголь» и ее гендиректор Александр Исаев. По его словам, сначала рейдерской атаке подвергся один из активов, а теперь аналогичная кампания развернута против всей группы «Сибантрацит».
Представитель Катерины Босо утверждает, что «была осуществлена незаконная смена гендиректора порта Вера» и сейчас «корпоративные нарушения оспариваются в судах». В конце мая партнер Дмитрия Босова Дмитрий Ага подал в Арбитражный суд Приморского края иск, в котором требует признать недействительными снятие с должности гендиректора порта Вера Дмитрия Василенко (возглавил порт только 16 апреля) и назначение на этот пост 13 мая Евгения Диева. Новый гендиректор Евгений Диев с конца мая 2020 года стал ограничивать объемы отгрузки в порту угля «Сибантрацита» в пользу угля с месторождений Эльги.
Александр Исаев был основателем и председателем правления «УК «Востокуголь», входил в совет директоров «Сибантрацита». С 2014 года 50% «Востокугля» стали принадлежать Дмитрию Босову. Незадолго до самоубийств Босов уволил Исаева со всех постов в «Сибантраците» и «Востокугле».
Дмитрий Босов был найден мертвым в своем доме в начале мая 2020 года. Согласно основной версии следствия, миллиардер покончил с собой.