04 августа 2020, 15:49
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода произошел пожар
В Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе произошел пожар. Огонь возник в кузовном цехе. В связи с пожаром с завода эвакуировали 430 сотрудников
В Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе произошел пожар. Огонь возник в кузовном цехе. В связи с пожаром с завода эвакуировали 430 сотрудников.
«Интерфакс» сообщает, что в одноэтажном здании «ГАЗа» произошло задымление. В настоящее время пожар уже ликвидирован.
В ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что пожар возник в прессовом цехе «ГАЗа». Информация о возгорании поступила спасателям в 13.24, а в 14.32 пожар был потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.