Власти Чечни вернули на родину из других регионов 100 человек за «недостойное поведение»
Депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с вернувшимися чеченцами заявил, что многие вдали от дома употребляли наркотики и нарушали общественный порядок. На встрече присутствовали их родственники
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные в других регионах страны.
Депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с вернувшимися чеченцами заявил, что многие вдали от дома употребляли наркотики и нарушали общественный порядок. На встрече присутствовали их родственники.
«Недопустимо драться из-за каких-то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились - в Москве, Питере или другом регионе», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Адам Делимханова также рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров практически каждый день получал в соцсетях сообщения о проступках жителей, выехавших из региона. нарушителей решили вернуть домой, чтобы помочь им и дать возможность осознать и исправить ошибки.