СКР рассмотрит первую жалобу на жесткие действия силовиков во время московских протестов
Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе участника протестных акций в Москве летом 2019 года на незаконное применение насилия сотрудниками правоохранительных органов
Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе участника протестных акций в Москве летом 2019 года на незаконное применение насилия сотрудниками правоохранительных органов.
Организация «Комитет против пыток» сообщает, что жалобу на насилие со стороны силовиков подал Михаил Файто, которого 3 августа 2019 года задержали на акции протеста, доставили в ОМВД по району Печатники и там избили. Файто рассказал, что силовики избили его при выходе из автозака. Позже у задержанного были зафиксированы повреждения связок левой кисти, ушиб левого лучезапястного сустава, ссадины на лице и теле.
Михаил Файто подавал жалобу на действия силовиков еще в 2019 году, однако следственные органы отказались проводить проверку. В июне 2020 года юристы «Комитета против пыток» направили жалобу в ЕСПЧ.
Жалобы на жесткие действия силовиков в ходе московских протестов подавали десятки активистов, однако ни по одной из них не было проведено проверок.