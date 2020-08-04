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04 августа 2020, 14:59

СКР рассмотрит первую жалобу на жесткие действия силовиков во время московских протестов

Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе участника протестных акций в Москве летом 2019 года на незаконное применение насилия сотрудниками правоохранительных органов

СКР рассмотрит первую жалобу на жесткие действия силовиков во время московских протестов
Фото: DW

Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе участника протестных акций в Москве летом 2019 года на незаконное применение насилия сотрудниками правоохранительных органов.

Организация «Комитет против пыток» сообщает, что жалобу на насилие со стороны силовиков подал Михаил Файто, которого 3 августа 2019 года задержали на акции протеста, доставили в ОМВД по району Печатники и там избили. Файто рассказал, что силовики избили его при выходе из автозака. Позже у задержанного были зафиксированы повреждения связок левой кисти, ушиб левого лучезапястного сустава, ссадины на лице и теле.

Михаил Файто подавал жалобу на действия силовиков еще в 2019 году, однако следственные органы отказались проводить проверку. В июне 2020 года юристы «Комитета против пыток» направили жалобу в ЕСПЧ.

Жалобы на жесткие действия силовиков в ходе московских протестов подавали десятки активистов, однако ни по одной из них не было проведено проверок.

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