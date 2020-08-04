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04 августа 2020, 14:47

Дмитрию Медведеву и Светлане Медведевой выдали дипломатические паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву и его супруге Светлане дипломатических паспортов

Дмитрию Медведеву и Светлане Медведевой выдали дипломатические паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву и его супруге Светлане дипломатических паспортов.

Заместитель председателя Совбеза и его супруга добавлены в перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. В этот перечень также входят президент, члены правительства, председатель Совета безопасности, первые заместители и заместители федеральных министров, судьи Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов, генпрокурор, председатель Следственного комитета, сенаторы и депутаты Госдумы, глава Счетной палаты, председатель Центробанка, уполномоченный по правам человека в РФ, глава ЦИК России, сотрудники ФСБ и ФСО.

Дипломатический паспорт защищает своего обладателя от незапланированных посещений и проверок собственной резиденции и другого имущества на территории иностранного государства.

Также владельцы дипломатических паспортов могут без виз посещать ряд стран, в аэропорту они не проходят таможенный контроль и не сдают багаж на досмотр, не платят визовые, таможенные и другие сборы и пошлины. Кроме того, такой паспорт предоставляет иммунитет от уголовной и административной ответственности.

В условиях карантина по коронавирусу и закрытых границ обладатели дипломатических паспортов могут беспрепятственно посещать иностранные государства. Примечательно, что ранее российские СМИ неоднократно сообщали о полетах в страны Европы частого самолета, которым пользуется Светлана Медведева, во время карантина.

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