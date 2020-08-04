Дмитрию Медведеву и Светлане Медведевой выдали дипломатические паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву и его супруге Светлане дипломатических паспортов
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву и его супруге Светлане дипломатических паспортов.
Заместитель председателя Совбеза и его супруга добавлены в перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. В этот перечень также входят президент, члены правительства, председатель Совета безопасности, первые заместители и заместители федеральных министров, судьи Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов, генпрокурор, председатель Следственного комитета, сенаторы и депутаты Госдумы, глава Счетной палаты, председатель Центробанка, уполномоченный по правам человека в РФ, глава ЦИК России, сотрудники ФСБ и ФСО.
Дипломатический паспорт защищает своего обладателя от незапланированных посещений и проверок собственной резиденции и другого имущества на территории иностранного государства.
Также владельцы дипломатических паспортов могут без виз посещать ряд стран, в аэропорту они не проходят таможенный контроль и не сдают багаж на досмотр, не платят визовые, таможенные и другие сборы и пошлины. Кроме того, такой паспорт предоставляет иммунитет от уголовной и административной ответственности.
В условиях карантина по коронавирусу и закрытых границ обладатели дипломатических паспортов могут беспрепятственно посещать иностранные государства. Примечательно, что ранее российские СМИ неоднократно сообщали о полетах в страны Европы частого самолета, которым пользуется Светлана Медведева, во время карантина.