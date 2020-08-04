С 3-го августа в Москве закрылось движение троллейбусов 22 и 70-го маршрутов. На замену экологически чистому транспорту вышли дизельные автобусы под литерами Т22 и Т70
Печально, но с понедельника, в некогда «троллейбусной столице мира» Москве функционирует только 7 троллейбусных маршрутов: 20, 59, М4, 28, 60, 72 и 64, которые обслуживают три троллейбусных парка: 1-й, 8-й и Новокосинский автобусно-троллейбусный
Печально, но с понедельника, в некогда «троллейбусной столице мира» Москве функционирует только 7 троллейбусных маршрутов: 20, 59, М4, 28, 60, 72 и 64, которые обслуживают три троллейбусных парка: 1-й, 8-й и Новокосинский автобусно-троллейбусный.
Первыми информацию об отмене маршрутов опубликовал паблик сообщества «Москвичи за троллейбус» (МЗТ). Маршруты - долгожители верой и правдой служили москвичам долгие десятилетия. «Измайловский» 22-ой маршрут (16-я Парковая улица – Комсомольская площадь) проработал почти 66 лет, а «тушинский» 70 (Братцево-Белорусский вокзал) - 44 года. В традиционном стиле московских властей «в целях улучшения обслуживания» автобус Т70 продлили на одну остановку - до Тверской заставы. Что мешало аналогичное продление сделать с троллейбусом - непонятно. В рамках реконструкции площади Белорусского вокзала был смонтирован троллейбусный круг - новые провода провисели без дела два года.
Поразительно, но, как пояснили «Общей газете» в МЗТ, большую часть трассы троллейбусного маршрута № 70 несколько лет назад реконструировали, расширив бульвар Яна Райниса, а также часть Волоколамского шоссе при строительстве развязки МЦД платформы Покровское-Стрешнево; сейчас троллейбусную контактную сеть перевешивают на участке Волоколамского шоссе от Покровского-Глебово до больницы РЖД. Так же троллейбусную линию 70-го троллейбуса модернизировали в рамках «Моей улицы» на Ленинградском проспекте.
Аналогичные работы ведутся на Первомайской улице (маршрут 22) - там тоже установили новые опоры. А на Измайловском шоссе несколько недель назад «врезали» новую скоростную троллейбусную стрелку. При этом полной замене подверглась контактная линия по Красноказарменной улице (включая сложный узел пересечения с многочисленными трамвайными линиями) - раньше там ходил троллейбус №24: троллейбусы №22 использовали сеть 24-го троллейбуса для выезда из парка на маршрут.
Но это еще не все: буквально в марте-апреле в связи со строительством вторых путей железнодорожного путепровода на Комсомольской площади смонтировали новый троллейбусный разворот для Новорязанской улице. Пришлось даже в буквальном смысле перекопать всю площадь Трех вокзалов, чтобы провести новую питающую подземную кабельную линию от местной достопримечательности - красивого кирпичного здания тяговой подстанции 1905 года постройки, что на Краснопрудной улице; вынужденно построили сеть для поворота троллейбуса на площади Разгуляй. А с мая начался ремонт Электрозаводского моста, проект которого предусматривает переустройство троллейбусной линии 22-го троллейбуса.
что на все эти дорогостоящие переустройства контактной сети потрачены сотни миллионов рублей налогоплательщиков, которые теперь будут дышать «ароматом» выхлопных газов дизельных автобусов, толпясь на остановках.
Напомним, что с 1 октября 2020 года в Москве официально ликвидируется должность водителя троллейбуса, писали «Новые Известия».
Кстати, предостережение «НИ» о том, что переученные водители троллейбусов для управления автобусами/электробусами представляют потенциальную опасность, к сожалению, нашло свое подтверждение в реальной жизни. В результате смертельно ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 20 июля в районе Люблино, женщина-бывшая водитель троллейбуса, сообщал «Московский Комсомолец», не справилась с управлением, перепутав педали «газа» и тормоза: у троллейбуса педаль тормоза располагается с левой стороны от рулевой колонки, у автобуса - под правой ногой.
Советник депутата Дарьи Бесединой Георгий Красников в своем блоге эмоционально, но совершенно правильно косвенно обвинил в трагедии руководство города.
«История, конечно, ужасная. Из-за дурацких хотелок Собянина с Ликсутовым одной женщины не стало, а у второй сломана судьба - скорее всего, теперь она пойдёт под суд. Соболезнования родственникам погибшей...
Сергей Семёнович, Максим Станиславович! Может уже остановитесь, сколько можно? Из-за вашего неуёмного желания оставить Москву без троллейбуса уже гибнут люди и ломаются судьбы! Сколько ещё нужно жертв чтобы вы поняли, что вы поступаете неправильно?»
Вместе с тем, по сведениям защитников «рогатых», на следующей неделе под раздачу попадут единственный троллейбусный маршрут системы «Магистраль» М4 и троллейбус № 28. Если дело пойдет такими темпами, то Московский троллейбус, не дожив нескольких месяцев до своего 87-летия, уже в конце августа может навсегда исчезнуть с московских улиц. Можно не сомневаться: по-человечески «проститься» с «синим троллейбусом» Собянин и Ликсутов не дадут. Для них теплые чувства горожан к символу московских улиц ничего не значат. Они просто не родились и не жили в столице, а приехали управлять мегаполисом ради собственной выгоды.