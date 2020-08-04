04 августа 2020, 13:48
Более 600 тысяч отелей в 200 странах мира начнут принимать биткоины для оплаты брони
Онлайн-платформа для организации путешествий Agoda, которая входит в состав сервиса бронирования Booking, заключила партнерское соглашение с туристическим сервисом travala.com, работающим с криптовалютой
Онлайн-платформа для организации путешествий Agoda, которая входит в состав сервиса бронирования Booking, заключила партнерское соглашение с туристическим сервисом travala.com, работающим с криптовалютой.
Таким образом, теперь более 600 тысяч отелей почти в 200 странах мира смогут принимать от клиентов в качестве оплаты брони биткоины и другие криптовалюты, в частности Ethereum и Binance Coin.
Ранее сервис travala.com заключил партнерство с другой туристической платформой Expedia, которая предоставляет возможность бронирования и аренды более 700 тысяч отелей, жилых помещений и других объектов.