Политологи заявили об окончательном переходе России от полудемократической страны к авторитарной
Конституционная реформа символически завершила переход постсоветской России из разряда относительно свободных, полудемократических стран в разряд консолидированных авторитаризмов
Конституционная реформа, проведенная летом 2020 года, символически завершила переход постсоветской России из разряда относительно свободных, полудемократических стран в разряд консолидированных авторитаризмов. Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия» под названием «Новая (не)легитимность».
В докладе отмечается, что до 2020 года Россия оставалась единственной страной постсоветского пространства с авторитарным режимом, где не было отменено или ограничено правило об ограничении президентских сроков. Однако поправки к Конституции реализуют доктрину президентской супрематии — формы диктатуры, характерной для других постсоветских авторитаризмов, где президентская власть неограниченно господствует над всеми прочими ее ветвями.
При этом, отмечают политологи, формальный успех конституционной реформы не изменит проявившуюся в последние годы тенденцию снижения электоральной поддержки власти и лично Владимира Путина. В свою очередь снижение электоральной поддержки будет и дальше подталкивать действующий режим власти к расширению репрессивных практик.
«Снижение электоральной легитимности будет подталкивать режим к расширению репрессивных практик и различных форм контроля общества, медиа и социальных сетей, а также закреплению новых практик манипулирования выборами, позволивших вдвое увеличить масштабы электоральных фальсификаций», - отмечают политологи.
В докладе также говорится о нелегитимности процедуры принятия поправок к Конституции РФ, поскольку власть пошла на смешение процедур принятия одной важной поправки с процедурой принятия новой Конституции, которое противоречит самим конституционным механизмам.