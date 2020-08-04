Подростка из Вольска приговорили к 7 годам воспитательной колонии за нападение на школу
Вольский райсуд Саратовской области приговорил 15-летнего подростка к 7 годам лишения свободы за нападение на школу в мае 2019 года. Отбывать срок несовершеннолетний подсудимый будет в воспитательной колонии
Вольский райсуд Саратовской области приговорил 15-летнего подростка к 7 годам лишения свободы за нападение на школу в мае 2019 года. Отбывать срок несовершеннолетний подсудимый будет в воспитательной колонии.
Суд признал подростка виновным в покушении на убийство двух и более человек, а также удовлетворил иск потерпевшей стороны в размере одного миллиона рублей.
Нападение на школу №4 в Вольске было совершено 28 мая 2019 года. Школьник бросил одну бутылку с зажигательной смесью в кабинет, где в этот момент находились 18 учеников и педагог, а вторую бутылку - в сторону преподавателя, который шел по коридору. Ни один из «коктейлей Молотова» не загорелся. Затем подросток ударил топором по голове 12-летнюю девочку. Школьница осталась жива, но лишилась глаза.
Подросток признал вину, раскаялся и сообщил суду, что хотел лишь «попугать детей, которые ведут аморальный образ жизни».