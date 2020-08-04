Бывший король Испании уехал из страны из-за подозрений в коррупции
Хуан Карлос I официально заявил о намерении уехать из Испании действующему монарху и своему сыну Филиппу VI. Король Испании в свою очередь одобрил решение отца, поскольку его отъезд будет способствовать «спокойному и ответственному правлению Филиппа»
Бывший король Испании Хуан Карлос I уехал из страны на фоне антикоррупционного расследования о происхождении его зарубежных счетов.
Издание El Mundo сообщает, что Хуан Карлос I официально заявил о намерении уехать из Испании действующему монарху и своему сыну Филиппу VI. Король Испании в свою очередь одобрил решение отца, поскольку его отъезд будет способствовать «спокойному и ответственному правлению Филиппа».
Сейчас прокуратура Швейцарии расследует происхождение 65 млн евро, которые бывший монарх Хуан Карлос I передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. В свою очередь прокуратура Испании заподозрила бывшего короля в том, что в 2008 году он получил до 100 млн евро от тогдашнего короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги были перечислены на швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда. При этом сам король мог быть бенефициаром этого офшорного фонда.