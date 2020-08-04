04 августа 2020, 12:12
Потери российского туризма из-за отсутствия иностранных туристов оценили в 500 млрд рублей
В 2019 году доходы от посещения России иностранными туристами составили 10,9 млрд долларов, что «сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов и леса»
Ростуризм оценил финансовые потери туристической сферы России от отсутствия иностранных туристов в 500 млрд рублей.
В интервью «Аргументам и фактам» глава ведомства Зарина Догузова заявила, что в 2019 году доходы от посещения России иностранными туристами составили 10,9 млрд долларов, что «сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов и леса».
Напомним, что Россия в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавируса отменила международное авиасообщение, а также закрыла свои морские и сухопутные границы. Российским гражданам также было запрещено выезжать из страны, кроме тех, у кого есть второе гражданство или ВНЖ, а также обладателей дипломатических паспортов.