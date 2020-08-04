04 августа 2020, 11:55
Роспечать предложила создать сервис по выявлению фейк-ньюс с помощью искусственного интеллекта
Роспечать предложила создать сервис для проверки достоверности новостей при помощи искусственного интеллекта. Об этом говорится в письме замглавы Роспечати Ильи Лазарева, направленное в Минкомсвязи
Роспечать предложила создать сервис для проверки достоверности новостей при помощи искусственного интеллекта. Об этом говорится в письме замглавы Роспечати Ильи Лазарева, направленное в Минкомсвязи.
Предлагаемый сервис сможет с помощью искусственного интеллекта сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные. При оценке достоверности сообщения предполагается учитывать авторитетность источника, время публикации, ссылки, изображения и видео. Воспользоваться сервисом смогут государственные органы, организации и частные лица.
Сервис по выявлению фейк-ньюс предлагается создать к 2023 году в рамках проекта «Искусственный интеллект». Стоимость проекта оценивается в 94,3 млн рублей.