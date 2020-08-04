04 августа 2020, 11:25
Власти Черногории разрешили въезд в страну российским гражданам
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну без дополнительных условий в виде предоставления справок об отсутствии коронавируса, сдачи теста или соблюдения двухнедельного карантина после прибыти
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну без дополнительных условий в виде предоставления справок об отсутствии коронавируса, сдачи теста или соблюдения двухнедельного карантина после прибытия.
Предложение об открытии границ для россиян выдвинул оперативный штаб по туризму на основании данных об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ. Национальный координационный совет по инфекционным болезням утвердил данную инициативу.
Отметим, что Россия пока не возобновила авиационное сообщение с Черногорией, поэтому желающим попасть в эту страну гражданам придется добираться до нее транзитом.