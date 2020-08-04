04 августа 2020, 10:53
В подмосковном Пушкино около гипермаркета «Глобус» неизвестный облил женщину серной кислотой
В подмосковном Пушкино неизвестный облил женщину серной кислотой. Нападение было совершено около входа в гипермаркет «Глобус» на Красноармейском шоссе.
В подмосковном Пушкино неизвестный облил женщину серной кислотой. Нападение было совершено около входа в гипермаркет «Глобус» на Красноармейском шоссе.
В ГУ МВД по Московской области РИА Новости сообщили, что по данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, в полиции не уточнили
В аккаунте Pushkino_official в соцсети Instagram сообщается, что пострадавшей оказалась 58-летняя заместитель директора Ивантеевского хлебозавода. Женщину доставили в больницу с ожогами лица и груди. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.