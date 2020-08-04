04 августа 2020, 10:45
В России за сутки выявили 5 159 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения выросло до 861 423 человек, из которых на сегодняшний день уже полностью излечился 661 471 человек
Фото: coronavirus-monitor.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения выросло до 861 423 человек, из которых на сегодняшний день уже полностью излечился 661 471 человек.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 159 новых случаев заражения COVID-19 и 144 смерти пациентов.
В Москве за сутки выявили 691 новый случай заражения коронавирусом, в Московской области – 161, в Петербурге – 158, в Нижегородской области – 109, в Свердловской области – 182, в Ханты-Мансийском АО – 177, в Иркутской области – 137, в Красноярском крае – 130, а в Ростовской области – 129.