04 августа 2020, 08:05
Глава ВОЗ заявил о невозможности полностью уничтожить коронавирус
Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности уничтожения новой коронавирусной инфекции. По его словам, такого лекарства сейчас просто не существует
Фото: news2.ru
Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности уничтожения новой коронавирусной инфекции. По его словам, такого лекарства сейчас просто не существует.
«На данный момент "серебряной пули" нет и, возможно, никогда не будет», - заявил Тедрос Гебрейесус, слова которого приводит Reuters.
Глава ВОЗ добавил, что избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину. В этой связи он рекомендовал людям продолжать носить защитные маски, которые «должны стать символом солидарности во всем мире».