Начальник петербургского метро Владимир Гарюгин уходит в отставку
В пресс-службе метрополитена заявили, что Владимир Гарюгин, руководивший подземкой 30 лет, увольняется в связи с достижением 70-летнего возраста
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин уходит в отставку. Новым главой подземки будет назначен его заместитель Евгений Козин.
В пресс-службе метрополитена заявили, что Владимир Гарюгин, руководивший подземкой 30 лет, увольняется в связи с достижением 70-летнего возраста. При этом источник Znak.com сообщает, что отставка начальника метро также связана с планами городских властей изменить денежные потоки при строительстве метро в городе.
Издание напоминает, что в конце 2019 года сотрудники ФСБ задержали директора предприятия «Метрострой» Николая Александрова по подозрению в хищении средств при строительстве Фрунзенского радиуса метро. «Метрострой» тогда возглавил бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, однако счета предприятия оказались заблокированы, а Налоговая служба подала иск о банкротстве.
Теперь строительством петербургской подземки может заняться недавно зарегистрированная компания «Метротрансстрой», собственников которой является «Стройтрансгаз» одного из друзей президента России Геннадия Тимченко.