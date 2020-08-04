В аэропорту Мали совершил жесткую посадку самолет «ЮТэйр» с сотрудниками ООН на борту
В аэропорту западноафриканской страны Мали совершил жесткую посадку самолет российской авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), на борту которого находились сотрудники ООН. В результате инцидента пострадали 11 человек
В аэропорту западноафриканской страны Мали совершил жесткую посадку самолет российской авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), на борту которого находились сотрудники ООН. В результате инцидента пострадали 11 человек.
Специальный представитель генсека ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Махамат Салех Аннадиф сообщил агентству ТАСС, что в результате жесткой посадки один член экипажа получил серьезные ранения, а остальные находившиеся на борту десять человек - легкие. Всего на борту находились четыре пассажира и семь членов экипажа.
Лайнер «ЮТэйр» получил серьезные повреждения.
«В Utair большинство персонала - это наши граждане, иногда бывают белорусы. Информация уточняется», - сообщили в российском посольстве в Мали.