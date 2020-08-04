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Общество
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04 августа 2020, 07:36

В даркнете выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции

В даркнете появилась в продаже база данных участников электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Данные одного человека продаются по цене в один доллар при оптовой закупке и 1,5 доллара – при розничной

В даркнете выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции

В даркнете появилась в продаже база данных участников электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Данные одного человека продаются по цене в один доллар при оптовой закупке и 1,5 доллара – при розничной. Всего в этой базе 1,1 млн номеров паспортов россиян.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на продавцы базы данных участников электронного голосования сообщает, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. На основе номеров паспортов продавец предлагает покупателям обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей, например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории.

Отметим, что еще месяц назад «Медуза» сообщала об утечке персональных данных участников электронного голосования по поправкам к Конституции, однако власти свою причастность к нарушению закона о защите персональных данных опровергли.

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