Минпромторг запланировал серийный выпуск отечественного электромобиля Zetta на конец 2020 года
Министр отметил, что из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер пришлось сдвинуть дату начала серийного производства отечественных электромобилей на заводе в Тольятти
Первый российский электромобиль Zetta запустят в серийное производство в конце текущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр отметил, что из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер пришлось сдвинуть дату начала серийного производства отечественных электромобилей на заводе в Тольятти.
По словам Мантурова, компании-производителю электрокаров понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Вопрос о выделении средств должен рассмотреть экспертный совет Фонда развития промышленности в конце августа.
Zetta должен стать первым российским электромобилем, который будет серийно выпускаться на ново заводе в Тольятти. Это компактный трехдверный автомобиль с электроприводом, рассчитанный на четырех человек. Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Примерная стоимость автомобиля была заявлена в размере 450 тысяч рублей. Правительство также планирует выпускать Zetta на экспорт.