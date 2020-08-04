04 августа 2020, 03:13
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-главы корпорации «ВСМПО-Ависма»
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он возглавлял корпорацию с 2009 года по май 2020 года
Фото: rostec.ru
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он возглавлял корпорацию с 2009 года по май 2020 года. В отставку Воеводин ушел на фоне кризиса в компании, связанного с падением числа заказов из-за пандемии коронавируса.
В пресс-службе «Ростеха» (владеет 25% акций «ВСМПО-Ависма») подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Воеводина, однако подробностей не сообщили.
Telegram-канал «Давыдов.Индекс» сообщает, что дело возбудили по инициативе акционеров, заявивших о хищениях в корпорации.
В «ВСМПО-Ависма» отказались от комментариев.