В республике Коми из-за повреждения трубопровода «Лукойла» в почву вылилось 7 тонн нефти
Природоохранная прокуратура Коми проводит проверку по факту повреждения нефтепровода компании «Лукойл» в Усинском районе, в результате чего произошел разлив 7 тонн нефти
Природоохранная прокуратура Коми проводит проверку по факту повреждения нефтепровода компании «Лукойл» в Усинском районе, в результате чего произошел разлив 7 тонн нефти.
В ведомстве сообщили, что разлив нефтепровода, эксплуатируемого ТПП «ЛУКОЙЛ - Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», произошел 1 августа при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате происшествия 0,48 га земли были загрязнены.
К настоящему времени специалисты собрали 16 куб. м «грязного» грунта. Также принимаются меры для предотвращения дальнейшего распространения нефти, сообщает РБК.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщили, что авария на нефтепроводе произошла 2 августа. Нефтесборный коллектор трубопровода был поврежден экскаватором компании-подрядчика. При этом в «Лукойле» заверили, что угрозы загрязнения водных объектов нет.