Дети российских чиновников поступают в престижные университеты без конкурса
По данным борцов с коррупцией и журналистов, только за последние пять лет по целевому набору обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, а на их образование из государственного бюджета потратили десятки миллионов рублей
Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл - Россия», «Важные истории», «Новая газета» и студенческий журнал DOXA опубликовали расследование о том, как российские чиновники устраивают в ведущие вузы страны своих детей и родственников без экзаменов. Дети чиновников попадают в университеты через процедуру целевого набора.
По данным борцов с коррупцией и журналистов, только за последние пять лет по целевому набору обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, а на их образование из государственного бюджета потратили десятки миллионов рублей.
Согласно процедуре целевого набора нуждающаяся в специалистах государственная структура может послать любого человека по своему усмотрению на учебу в вуз, предоставить ему жилье и дополнительную стипендию. Студент же после окончания вуза обязан проработать на ведомство-заказчика минимум три года. От 10 до 30 процентов бюджетных мест в российских университетах распределяется через такую схему, а на некоторые специальности берут только по целевому набору.
В рамках расследования была проанализирована информация о целевом поступлении с 2015 по 2019 гг. в 15 ведущих вузов страны. Это МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МГМУ имени Сеченова, МГЛУ, ВГИК, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ. Фамилии более трех тысяч зачисленных абитуриентов сверялись с информацией о семьях чиновников. В итоге журналисты выявили 102 случая поступления на учебу человека, чей родственник возглавлял госструктуру или был связан с ней. При этом некоторые студенты не доучились до конца или не отработали положенный срок в ведомствах, которые отправили их учиться.
В списке студентов, зачисленных в престижные вузы по целевому набору, оказались родственники бывшего советника президента Сергея Дубика, главы Союза следственных работников Александра Мокрицкого, экс-главы организационно-мобилизационного департамента МЧС России Андрея Третьякова, главы Минприроды Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова, экс-губернатора Мордови и действующего спецпредставителя президента Николая Меркушкина.
В указанных вузах заявили, что не проверяют данные о поступлении родственников чиновников по процедуре целевого набора.