ФСБ заявила об отсутствии связи между делом Ивана Сафронова и его журналистской деятельностью
Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о связи уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, с его журналистской деятельностью
Федеральная служба безопасности России опровергла информацию о связи уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, с его журналистской деятельностью. Об этом говорится в ответе силового ведомства на запрос Союза журналистов России.
В начале июля Союз журналистов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой разъяснить, связано ли задержание Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью. В полученном ответе говорится, что уголовное дело Савронова и его профессиональная деятельность «не имеют отношения друг к другу», сообщает «Лента.ру».
Между тем, адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что если перевести журналистскую деятельность на язык спецслужб, то она будет выглядеть как «сбор и передача информации» и очень даже попадать под статью о государственной измене.
Напомним, что Ивана Сафронова спецслужбы подозревают в сборе и передаче властям Чехии сведений о секретных военных разработках России. Сам журналист обвинения в свой адрес опровергает.