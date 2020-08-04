Московская полиция массово штрафует пассажиров метро за отсутствие защитных масок
В Москве сотрудники полиции стали проводить рейды в метрополитене и массово штрафовать пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Напомним, что штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах и в транспорте составляет 4 тысячи рублей
В Москве сотрудники полиции стали проводить рейды в метрополитене и массово штрафовать пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Напомним, что штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах и в транспорте составляет 4 тысячи рублей.
Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что «масочные» рейды полицейские проводят регулярно с 1 августа. Сколько пассажиров было оштрафовано за отсутствие средств индивидуальной защиты, не сообщается.
Ранее москвичи начали массово жаловаться на отказ магазинов и кафе обслуживать клиентов из-за отсутствия защитных масок. Ужесточение контроля за соблюдением масочного режима связано с крупными штрафами, которые получили сотни торговых точек за нарушение санитарных требований. Городские власти в свою очередь объясняют массовые рейды опасением, что в столице может начаться вторая волна коронавируса после снятия почти всех карантинных ограничений.