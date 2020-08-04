Российские власти сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром
Российский Минфин предложил властям Кипра поднять ставку до 15% как по дивидендам, так и по процентам от кредитов, однако переговоры не увенчались успехом
Министерство финансов РФ сообщило о запуске процедуры разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с республикой Кипр.
В ведомстве сообщили, что действующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Так, ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%, что более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%).
Российский Минфин предложил властям Кипра поднять ставку до 15% как по дивидендам, так и по процентам от кредитов, однако переговоры не увенчались успехом.
Финансовые власти Кипра сообщили, что у них никакой информации о планах российских коллег разорвать налоговое соглашение. «У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены», - сообщила РИА Новости представитель кипрского ведомства.
Отметим, что за время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. Согласно предварительным оценкам, в 2018 году было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 - более 1,9 трлн рублей.