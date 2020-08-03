Мосгорсуд изменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драке
Мосгорсуд заменил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину и другу Александру Протасовицкому по делу о двух драках
Мосгорсуд заменил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину и другу Александру Протасовицкому по делу о двух драках.
Суд оправдал Александра Кокорина и Александра Протасовицкого по статье «Хулиганство», а Кирилла Кокорина - по статье «Побои». Согласно обновленному решению суда, Александр Кокорин приговаривается к 1,5 годам лишения свободы, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - к одному году исправительных работ.
В связи с тем, что все фигуранты дела уже отбыли наказание, от нового наказания они освобождены.
Ранее Павел Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября 2018 года сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем подрались в «Кофемании» с чиновниками из Минпромторга.