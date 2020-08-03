ФБК отверг объяснения врио губернатора Хабаровского края по поводу покупки коттеджа за 100 млн рублей
Михаил Дегтярев после выхода первого расследования ФБК заявил, что его родители «продали все нажитое за всю свою жизнь имущество», чтобы в 2013 году купить земельный участок в Новой Москве и построить дом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил новое расследование, посвященное врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. В этом расследовании борцы с коррупцией опровергают объяснения чиновника по поводу покупки его родителями-врачами дорогостоящего коттеджа в Москве (рыночная стоимость 100 млн рублей).
Михаил Дегтярев после выхода первого расследования ФБК заявил, что его родители «продали все нажитое за всю свою жизнь имущество», чтобы в 2013 году купить земельный участок в Новой Москве и построить дом.
По данным ФБК, в 2014 году отец Дегтярева продал квартиру в Самаре площадью 78 кв.м. примерной стоимостью 5 млн рублей, а через два года мать чиновника купила в Самаре квартиру площадью 100 кв.м. за 8 млн рублей. Позже эта квартира была продана.
Борцы с коррупцией отметили, что родители Михаила Дегтярева стали владельцами второй квартиры, когда строительство их дома в Московской области уже шло.
«То есть математика, которую нам предлагает Дегтярев, такая: продали квартиру в Самаре за пять миллионов, купили квартиру в Самаре за восемь миллионов, на оставшиеся деньги построили дом в Москве за 70 миллионов рублей. Спасибо, Михаил, за крайне убедительные расчеты», - прокомментировал объяснения врио губернатора сотрудник ФБК Георгий Албуров.